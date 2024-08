Präsident Selenskyj spricht von je hundert Raketen und Drohnen auf die Ukraine

Kiew: Die gegenwärtigen russischen Luftangriffe auf weite Teile der Ukraine gelten als eine der umfangreichsten Offensiven seit Beginn des Krieges vor zwei-einhalb Jahren. Der ukrainische Präsident Selenskyj sprach von mehr als hundert verschiedene Raketen und rund hundert Drohnen iranischer Bauart, die eingesetzt worden seien. In Moskau vermeldete das Verteidigungsministerium einen - so wörtlich - "Massenangriff mit hochpräzisen Waffen" auf "wichtige Infrastruktur-Einrichtungen". In der gesamten Ukraine galt Luftalarm. Nach offiziellen Angaben wurden mindestens vier Menschen getötet. Selenskyj betonte, in einigen Regionen der Ukraine könnten Bewohner wirksamer geschützt werden, wenn die Luftwaffen der europäischen Nachbarn besser kooperieren würde.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.08.2024 12:45 Uhr