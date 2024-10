Präsident Herzog bittet um Hilfe im Kampf gegen Israels Feinde

Jerusalem: Israels Präsident Herzog hat die Weltgemeinschaft um Unterstützung in seinem - wie er sagte - "Abwehrkampf gegen unsere Feinde" gebeten. Nur dann gebe es eine Chance auf Frieden in der Region und eine bessere Zukunft, sagte Herzog zum ersten Jahrestag des Hamas-Massakers im Süden Israels. Der Präsident hatte am frühen Morgen an der ersten großen Gedenkveranstaltung für die über 1.200 Opfer des Terror-Überfalls teilgenommen. Nur Minuten später meldete die israelische Armee, dass vier Geschosse aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert wurden. Sie richteten keinen Schaden an. Die Hisbollah-Miliz im Libanon teilte am Morgen mit, sie werde den Kampf gegen Israel fortsetzen. Die Hisbollah hatte unmittelbar nach dem Hamas-Überfall begonnen, Israel von Norden unter Beschuss zu nehmen. Seit rund zwei Wochen kämpft die israelische Armee nun auch im Libanon gegen den Raketen-Terror der Hisbollah.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.10.2024 11:00 Uhr