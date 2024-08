Potsdamer Garnisonskirchturm wird feierlich eröffnet

Potsdam: Der neue Garnisonskirchturm wird am Vormittag nach fast sieben Jahren Bauzeit feierlich eröffnet. Die Rede beim Festakt in Potsdam hält Bundespräsident Steinmeier. Von morgen an soll das knapp 60 Meter hohe Bauwerk mit einer Aussichtsplattform und einer Dauerausstellung für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Die historische Garnisonskirche aus dem 18. Jahrhundert brannte 1945 nach einem Luftangriff aus und wurde in der DDR abgerissen. Vor der Kirche reichte im März 1933 Reichspräsident Hindenburg dem neuen Reichskanzler Hitler die Hand. Diese Szene wurde zu einem Symbol der Machtübernahme der Nationalsozialisten. Gegner des Neubaus sprachen deshalb von einem "Wahrzeichen des Terrors".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.08.2024 09:00 Uhr