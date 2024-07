Post: Briefversand wird nicht "schlagartig" verlangsamt

Berlin: Der Briefversand wird sich nach den Worten von Post-Chef Meyer Anfang kommenden Jahres nicht so stark verlangsamen wie es eine Gesetzesnovelle ermöglicht. Die Laufzeit von Briefen werde sich nicht schlagartig im Januar verändern, sondern graduell in den nächsten ein bis zwei Jahren, sagte Meyer. Zuvor hatte der Bundesrat das neue Postgesetz angenommen. Vom ersten Januar an hat die Post nun deutlich weniger Zeitdruck bei der Beförderung von Briefen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.07.2024 03:00 Uhr