Pompeji führt Besucher-Limit ein

Pompeji: Am weltberühmten Archäologiepark am Fuß des Vesuv gilt ab heute ein Besucherlimit. Maximal 20.000 Menschen dürfen pro Tag die Ausgrabungsstätte besichtigen, die Tickets werden außerdem personalisiert. Die Leitung des Parks reagiert damit auf den zunehmenden Massentourismus, mehr als vier Millionen Besucher wurden in diesem Sommer gezählt. Der deutsche Direktor der Ausgrabungsstätte, Zuchtriegel, sprach von einer Gefahr sowohl für die Menschen als auch für das einzigartige und zerbrechliche Kulturerbe. In Pompeji werden die Überreste der Stadt konserviert, die vor fast 2.000 Jahren durch einen Vulkanausbruch verschüttet wurde.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.11.2024 08:00 Uhr