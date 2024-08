Polizisten erschießen Messer-Angreifer in Moers

Moers: Nach einem mutmaßlichen Angriff auf Passanten haben Polizisten in der nordrheinwestfälischen Stadt einen 26-jährigen Deutschen erschossen. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft hatte der Mann in Moers vorher Passanten angegriffen und bedroht; er sei dann mit zwei Messern auch auf die Polizisten losgegangen. Eine Mordkommission ermittelt. Erst vergangene Woche hatten Polizisten in München eine psychisch kranke Frau erschossen, die sie mit einem Messer attackiert haben soll. Um solche tödlichen Zwischenfälle zu verhindern, forderte die Deutsche Polizeigewerkschaft, alle Streifenpolizisten mit Tasern, also Distanzelektroschockern, auszustatten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.08.2024 06:00 Uhr