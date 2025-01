Polizeigewerkschaft fordert Hinterbliebenenversorgung auch für Nicht-Verheiratete

Berlin: Die Gewerkschaft der Polizei fordert eine Hinterbliebenenversorgung auch für Unverheiratete. In einem Brief an das Bundesinnenministerium bittet GdP-Chef Kopelke darum, diese - so wörtlich - nicht gerechtfertigte Benachteiligung zu beenden. Das berichtet das Portal "Business Insider". Hintergrund ist demnach ein Fall in Sachsen. Dort war ein Polizist kürzlich bei einem Einsatz getötet worden. Er hinterlässt eine Tochter. Die Lebensgefährtin erhält laut Bericht keine Hinterbliebenenversorgung, weil sie nicht mit ihm verheiratet war. Kopelke geht davon aus, dass eine ähnliche Lebenssituation auf viele Beamtinnen und Beamte zutrifft.

