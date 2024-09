Polizei verhindert offenbar geplanten Anschlag in Hof

Hof: Bayerns Innenminister Herrmann hat weitere Einzelheiten zu den mutmaßlichen Anschlagsplänen in der oberfränkischen Stadt genannt. Der gestern im Landkreis Hof festgenommenen Verdächtige sei ein 27 Jahre alter Asylbewerber aus Syrien, sagte der CSU-Politiker. Vorher habe es einen Zeugenhinweis aus dem Umfeld des Mannes gegeben. Der Beschuldigte soll geplant haben, mit zwei etwa 40 Zentimeter langen Macheten insbesondere Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr in der Hofer Innenstadt anzugreifen. Nach Worten von Herrmann war sein Ziel, Aufsehen zu erregen und in der Bevölkerung ein Gefühl der Unsicherheit hervorzurufen. Die Ermittler prüften einen islamistischen Hintergrund; es gebe auch Hinweise auf Drogenkonsum, so Herrmann. Die Generalstaatsanwaltschaft München wirft dem Syrer die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat vor.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.09.2024 14:45 Uhr