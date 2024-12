Polizei und Feuerwehr in Bayern melden erste Böller-Einsätze

München: Schon vor Silvester müssen Polizei und Feuerwehr in Bayern zu Einsätzen im Zusammenhang mit Feuerwerk ausrücken. In Augsburg warfen Unbekannte einen Feuerwerkskörper in einen Linienbus; die Scheiben wurden beschädigt. Ein weiterer Böller wurde von einer Brücke auf die Bundesstraße 17 geworfen, ohne Schaden anzurichten. In München gerieten auf einem Spielplatz zwei Sitzbänke in Brand, vermutlich durch zündelnde Kinder. In Lindau warf ein Feuerwerksverkäufer Produkte in die Menge. Ein Kunde wurde von einer Feuerwerksbatterie an der Lippe getroffen und musste genäht werden. In Weiden in der Oberpfalz stahlen Unbekannte Feuerwerk im Wert von etwa 15.000 Euro aus Containern einer Firma. Und in der Grenzregion zu Tschechien fand die Polizei bei Kontrollen mehrmals verbotenes Feuerwerk.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.12.2024 18:00 Uhr