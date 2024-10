Polizei schießt Verdächtigen in Kino in Krefeld nieder

Krefeld: In Krefeld ist die Polizei am Abend im Großeinsatz gewesen. Ein Mann hat in der Nähe des Hauptbahnhofs drei Brände gelegt und ist dann in ein Kino geflüchtet. Im Eingangsbereich wurde er von der Polizei niedergeschossen und festgenommen. Der Mann kam verletzt in ein Krankenhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde sonst niemand verletzt. Wer der mutmaßliche Täter ist und was das Motiv sein könnte, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um einen Einzeltäter handelt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.10.2024 03:00 Uhr