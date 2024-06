Polizei schießt Mann an Bahnhof in Mittelfranken nieder

Lauf an der Pegnitz: An einem Bahnhof in der mittelfränkischen Stadt hat die Polizei auf einen Mann geschossen. Ersten Informationen zufolge war der Mann mit einem Messer auf eine Streife der Bundespolizei losgegangen. Über den Zustand des Angeschossenen ist derzeit nichts bekannt. Wie die Polizei in Mittelfranken mitteilte, läuft ein größerer Einsatz - die Bevölkerung wurde gebeten, den Bereich zu meiden. Eine Gefahr für die Allgemeinheit besteht nach Polizei-Angaben aber nicht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.06.2024 20:00 Uhr