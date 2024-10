Polizei schaltet Kinderporno-Plattform mit Hunderttausenden Usern ab

Duisburg: Nach bundesweiten Ermittlungen ist es gelungen, eine umfassende Kinderporno-Plattform vom Netz zu nehmen. Das teilte der nordrhein-westfälische Innenminister Reul auf einer Pressekonferenz in Duisburg mit. Reul sprach von einem "schwindelerregend großen" Fall: Die Zahl der User auf der Kinderporno-Seite im Darknet sei in die Hunderttausende gegangen. Im September hatte es im Zusammenhang mit der Seite bereits Durchsuchungen in sechs Bundesländern gegeben. Dabei konnten die Ermittler umfangreiches Beweismaterial sicherstellen. Sechs Hintermänner seien in Untersuchungshaft, unter ihnen ein 45-jähriger Mann aus Bayern.

