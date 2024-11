Polizei nimmt mutmaßlichen Linksextremisten in Thüringen fest

Karlsruhe: Fahnder der Polizei haben einen mutmaßlichen Rädelsführer der gewalttätigen linksextremen Szene in Thüringen festgenommen. Nach Informationen des ARD Hauptstadtstudios wurde Johann G. in einem Regionalzug bei Weimar festgenommen. Zielfahnder des LKA Sachsen waren dem 31-jährigen seit Tagen auf der Spur. Johann G. gilt als Kopf der linksextremistischen sogenannten Hammerbande. Die Ermittlungen werden vom Generalbundesanwalt geleitet. Vier Mitglieder der Gruppe waren im Mai 2023 zu Haftstrafen verurteilt worden. Der Generalbundesanwalt warf ihnen vor, zwischen 2018 und 2020 tatsächliche oder vermeintliche Anhänger der rechten Szene in Leipzig, Wurzen und Eisenach brutal zusammengeschlagen zu haben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.11.2024 21:00 Uhr