Polizei nimmt mutmaßliche Kriegsverbrecher aus Syrien fest

Karlsruhe: Die Generalbundesanwaltschaft hat fünf mutmaßliche syrische Kriegsverbrecher festnehmen lassen. Das hat die Behörde in Karlsruhe mitgeteilt. Die Männer sollen im Auftrag des syrischen Machthabers Assad im Bürgerkrieg Zivilisten und Oppositionelle gefoltert und getötet haben. Ein mutmaßlicher Tatort soll ein ehemaliges palästinensisches Flüchtlingslager in Damaskus gewesen sein, ein Schwerpunkt des Widerstands gegen das Assad-Regime. Die Proteste sollen mit Gewalt niedergeschlagen worden sein. Mit den Ermittlungen in Deutschland sind die Landeskriminalämter Berlin und Rheinland-Pfalz beauftragt. Ob die fünf Beschuldigten in Untersuchungshaft kommen, entscheidet jetzt der Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.07.2024 11:45 Uhr