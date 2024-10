Polizei nimmt Chinesin in Leipzig unter Spionageverdacht fest

Karlsruhe: Die Bundesanwaltschaft hat in Leipzig eine Frau festgenommen, die für einen chinesischen Geheimdienst gearbeitet haben soll. Ihr wird vorgeworfen, bei ihrer Tätigkeit am Flughafen Leipzig/Halle Informationen zu Flügen, Fracht und Passagieren beobachtet und protokolliert zu haben. Dabei ging es den Angaben nach vor allem um den Transport von Rüstungsgütern sowie Menschen mit Verbindungen zu einem deutschen Rüstungsunternehmen. Diese Informationen gab die 38-Jährige laut der Staatsanwaltschaft an Jian G. weiter. Der arbeitete für den AfD-Politiker Krah, bis er im April unter Spionageverdacht festgenommen wurde. Ihm wird nun zusätzlich vorgeworden, eine Helferin gehabt zu haben. Die Frau sitzt seit gestern in Untersuchungshaft, ihr drohen bei einer Verurteilung fünf Jahre Gefängnis.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.10.2024 12:00 Uhr