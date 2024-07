Polizei meldet Razzia im Rocker-Milieu in Unterfranken

Großheubach: In Unterfranken hat es in der Früh eine Razzia im Rocker-Milieu gegeben. In den Landkreisen Miltenberg, Kitzingen und Aschaffenburg wurden laut Polizei insgesamt fünf Objekte durchsucht. Einen Verdächtigen habe man vorläufig festgenommen. Hintergrund ist ein Vorfall an einer Tankstelle in Marktheidenfeld: Dort waren vor zehn Tagen Anhänger der überregional agierenden Gruppen "Bandidos" und "Outlaws" aneinandergeraten. Etwa 40 Rocker gingen zum Teil mit Stichwaffen aufeinander los. Dabei wurden fünf Menschen verletzt, zwei von ihnen schwer. Jetzt wird wegen schweren Landfriedensbruchs und gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.07.2024 12:00 Uhr