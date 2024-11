Polizei kündigt komplette Räumung von Tesla-Protestcamp an

Grünheide: Das Protestcamp gegen den Autobauer Tesla in einem Waldstück in der brandenburgischen Gemeinde soll heute komplett geräumt werden. Die Versammlung wird laut Polizei wegen Verstößen gegen die öffentliche Sicherheit aufgelöst. Erste Demonstranten waren schon gestern aus Baumhäusern geholt worden. Die Besetzung des Waldes dauert seit Februar an. In dem Gebiet soll nach alter Munition gesucht werden. Die Initiative "Wasserbesetzung Tesla stoppen" wirft dem dem US-Elektroautobauer vor, damit eine Rodung für einen Erweiterungsbau vorzubereiten. Im März hatte Tesla seine Pläne für eine Werkserweiterung - nach einem negativen Bürgervotum - von 100 Hektar auf 47 Hektar reduziert. Das entspricht etwas mehr als der Fläche der Münchner Theresienwiese.

