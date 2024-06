Polizei in Regensburg fahndet nach zwei vermissten Mädchen

Regensburg: Die Polizei fahndet nach zwei vermissten Kindern. Seit Samstag sind eine 14-Jährige und ihre 12-jährige Freundin verschwunden. Zuletzt gesehen wurden sie am Hauptbahnhof in Regensburg. Da die beiden Mädchen Gepäck dabeihatten, wird vermutet, dass sie ins Ausland reisen wollten. Die Polizeiinspektion Regensburg Süd bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Im Fall eines vermissten Jungen in Nürnberg gibt's unterdessen Entwarnung: Der 10-Jährige, der am Freitag nicht aus der Schule heimgekommen war, ist wohlbehalten nach Hause zurückgekehrt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.06.2024 06:00 Uhr