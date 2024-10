Polizei findet Leiche eines Bergsteigers in Tirol

Telfs: In den Tiroler Alpen ist ein deutscher Bergsteiger tödlich verunglückt. Wie die Polizei jetzt bestätigte, hat sie die Leiche des 21-jährigen Mannes aus Brandenburg in unwegsamem Gelände geborgen. Er hatte am Donnerstag einen Notruf abgesetzt. Die Bergwacht konnte aber wegen der einbrechenden Dunkelheit und des schlechten Wetters nicht rechtzeitig zu ihm vordringen. Der junge Mann war am Donnerstag mit einem Freund von Telfs aus zu einer Bergtour aufgebrochen. Der Freund kehrte wegen eines Schlechtwettereinbruchs um, während der 21-Jährige allein weiter in Richtung Hohe Munde ging.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.10.2024 19:00 Uhr