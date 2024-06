Polizei fasst Verdächtigen nach Angriff in Bad Oeynhausen

Bad Oeynhausen: Nach einem tödlichen Angriff auf einen jungen Mann in der nordrhein-westfälischen Stadt am Wochenende meldet die Polizei einen Ermittlungserfolg. Aufgrund zahlreicher Zeugenhinweise hat sie nach eigener Aussage den Haupttatverdächtigen in seiner Wohnung festgenommen. Er soll in der Nacht auf Sonntag einem 20-Jährigen im Kurpark von Bad Oeynhausen so schwere Kopfverletzungen zugefügt haben, dass dieser später starb. Der Begleiter des Todesopfers wurde leicht verletzt. Zuvor war es der Polizei zufolge zu Streitigkeiten zwischen den beiden Opfern und einer Gruppe von etwa zehn Männern gekommen; der Grund ist nicht bekannt. Mitglieder der größeren Gruppe sollen dann auf die beiden anderen Männer eingeschlagen und sie getreten haben. Zeugen riefen die Polizei.

