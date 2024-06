Polizei erschießt Mann bei Messerangriff in Lauf an der Pegnitz

Lauf an der Pegnitz: In der Nähe des Bahnhofs der mittelfränkischen Stadt ist ein Mann von der Polizei erschossen worden. Er war zuvor mit einem Messer auf die Beamten losgegangen. Laut einem Polizei-Sprecher erlag er vor Ort seinen Verletzungen. Den Angaben zufolge war er zunächst auf einen Streifenwagen der Bundespolizei losgegangen, dann auf die Polizisten selbst, so dass sie Gebrauch von der Schusswaffe machten. Um wen es sich bei dem Toten handelt konnte die Polizei nicht sagen. Auch Details zu dem Vorfall sind bisher noch nicht bekannt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.06.2024 23:00 Uhr