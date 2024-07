Polizei erschießt Angreifer an Bahnhof in Mittelfranken

Lauf an der Pegnitz: Bundespolizisten haben am Bahnhof links der Pegnitz einen mit einem Messer bewaffneten Mann erschossen. Wie die Polizei gestern Abend mitteilte, war der 34-Jährige zuvor auf einen Streifenwagen losgegangen und hatte die Polizisten attackiert. Laut dem Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken, Siegl, ist der Angreifer noch vor Ort an den Verletzungen gestorben. Von den Polizisten wurde niemand verletzt. Der Zugverkehr wurde teilweise eingestellt. Hintergründe zum Angriff sind nicht bekannt. Die Kriminalpolizei Schwabach ermittelt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.07.2024 06:00 Uhr