Politiker weltweit würdigen verstorbenen Ex-US-Präsidenten Carter

Brüssel: Nach dem Tod des ehemaligen US-Präsidenten Carter hat es weltweit Trauerbekundungen gegeben. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen würdigte Carters Arbeit. Diese habe international Frieden, Gesundheit und Demokratie gefördert. Man werde sich an seine moralische Führung erinnern. Bundespräsident Steinmeier hob das friedenspolitische Engagement des US-Politikers hervor. Dieser sei ein wichtiger Friedensstifter gewesen - vor allem als Vermittler zwischen Israel und Ägypten. Der israelische Ministerpräsident Netanjahu sagte, er werde sich immer an Carters Rolle beim Schmieden des ersten arabisch-israelischen Friedensvertrags erinnern. Dieser habe künftigen Generationen Hoffnung verliehen. Der frühere US-Präsident ist gestern im Alter von 100 Jahren in seinem Haus im US-Bundesstaat Georgia gestorben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.12.2024 13:00 Uhr