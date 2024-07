Politiker rufen nach Attentat zur Einigkeit auf

Washington: Nach dem Anschlag gegen ihn hat Ex-US-Präsident Trump zur Einigkeit aufgerufen. Es sei wichtiger denn je, dass wir zusammenstehen, schrieb Trump auf der Plattform Social Truth. Er bete jetzt für die Verwundeten; die Erinnerung an den getöteten Bürger - so Trump wörtlich - "halten wir in unseren Herzen". Auch der Präsident des US-Repräsentantenhauses, der Republikaner Johnson, rief zur Beruhigung auf. Im Fernsehen sagte er: "Wir müssen die Rhetorik herunterfahren." Präsident Biden hatte bereits kurz nach dem Attentat persönlich mit Trump telefoniert. Danach verurteilte er die Tat und sagte, diese Art von Gewalt habe in Amerika keinen Platz.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.07.2024 15:00 Uhr