Politiker begrüßen Verbot von Islamischem Zentrum Hamburg

Teheran: Aus Protest gegen das Verbot des Islamischen Zentrums Hamburg hat der Iran den deutschen Botschafter einbestellt. Teheran nannte die Entscheidung inakzeptabel. Im Auswärtigen Amt in Berlin wiederum gab es ein Gespräch mit dem iranischen Botschafter. Das Verbot löste in Deutschland positive Reaktionen aus: Der bayerische Innenminister Herrmann sprach von einem empfindlichen Schlag gegen islamistische Bestrebungen in Deutschland. Berlins Innensenatorin Spranger wertete die Entscheidung als Beweis dafür, dass fortwährende Angriffe auf zentrale Grundprinzipien wie das Demokratie- und Rechtsstaatsprinzip nicht hingenommen würden. Das Bundesinnenministerium wirft dem Islamischen Zentrum vor, die Ideologie des iranischen Regimes in Deutschland zu verbreiten. Diese Ideologie richte sich gegen die Menschenwürde, gegen Frauenrechte, gegen eine unabhängige Justiz und gegen den demokratischen Staat.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.07.2024 20:00 Uhr