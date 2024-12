Politik diskutiert über Konsequenzen aus Magdeburger Anschlag

Berlin: Nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg dreht sich die politische Diskussion um mögliche Versäumnisse in der Sicherheitspolitik. Innenministerin Faeser von der SPD warf den Unionsparteien und der FDP vor, sie hätten Gesetzentwürfe zur inneren Sicherheit blockiert. Der deutsche Landkreistag erklärte, auch mehr Polizei und Kontrollen brächten keine hundertprozentige Sicherheit. In Magdeburg kommt heute der Ältestenrat des Landtags von Sachsen-Anhalt zusammen, um sich über den bisherigen Ermittlungsstand zu informieren. Der mutmaßliche Attentäter sitzt in Untersuchungshaft. - Trotz Auffälligkeiten hatten die Behörden den Mann offenbar nicht als gefährlich eingeschätzt. Unter anderem soll er in Mecklenburg-Vorpommern im Streit mit der Ärztekammer Drohungen ausgesprochen haben. Die blieben laut Innenminister Pegel aber unter der Meldeschwelle und wurden nicht weitergeleitet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.12.2024 09:15 Uhr