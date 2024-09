Polen gedenkt zum 85. Jahrestag der Opfer des deutschen Überfalls

Warschau: In mehreren polnischen Städten haben Politiker ind en frühen Morgenstunden an den deutschen Überfall vor 85 Jahren erinnert. Präsident Duda kam um 4.30 Uhr zu einer Gedenkfeier in die Kleinstadt Wielun, die am Morgen des 1. September 1939 von der Luftwaffe bombardiert worden war. Der Verteidigungsminister gedachte auf der Westerplatte bei Danzig der dort gefallenen polnischen Soldaten. Der deutsche Überfall auf Polen gilt als Beginn des Zweiten Weltkriegs. Das heutige Verhältnis zwischen Deutschland und Polen hat sich nach Ansicht des CDU-Politikers Ziemiak mit dem Regierungswechsel im Nachbarland verbessert. Der Vorsitzende der Deutsch-Polnischen Parlamentariergruppe fordert von der Bundesregierung aber mehr Engagement, um die Beziehungen zu stärken. In einem Beitrag auf web.de schreibt er, nicht ein starkes Deutschland mache den Polen heute Angst, sondern ein schwaches.

