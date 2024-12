Pistorius will mehr militärisches Engagement im Nahen Osten

Berlin: Mit Blick auf den Sturz des Assad-Regimes in Syrien hat Bundesverteidigungsminister Pistorius ein stärkeres Engagement der Bundeswehr im Irak ins Spiel gebracht. In den ARD-Tagesthemen sagte er, die Nahost-Region brauche Stabilität. Er könne sich vorstellen, mehr Soldaten in den Irak zu schicken, um die Ausbildung des irakischen Militärs zu verstärken - wenn die Regierung in Bagdad das denn wünsche, so Pistorius. Bayerns Innenminister Herrmann forderte die Bundesregierung derweil auf, bald mit den neuen Machthabern in Syrien darüber zu sprechen, wie syrische Straftäter schnell abgeschoben werden können. Darauf müsse ein Hauptaugenmerk liegen, so der CSU-Politiker in der "Augsburger Allgemeinen". Über gut integrierte, arbeitende syrische Bürgerkriegsflüchtlinge sagte Herrmann, ihre Rückkehr werde nicht angestrebt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.12.2024 06:00 Uhr