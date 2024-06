Pistorius stellt seine Pläne zur Reform der Wehrpflicht vor

Berlin: Bundesverteidigungsminister Pistorius wird am Nachmittag offiziell sein Konzept zur neuen Wehrpflicht vorstellen. Den Verteidigungsausschuss hatte der SPD-Politiker bereits am Vormittag informiert. Unter anderem sollen alle Männer und Frauen im wehrpflichtigen Alter einen Fragebogen zugesandt bekommen, in dem ihre Haltung zur Bundeswehr abgefragt wird. Für Männer ist die Beantwortung verpflichtend. Eine Auswahl der Befragten soll dann zur Musterung eingeladen werden. Bei Eignung ist ein Grundwehrdienst von sechs Monaten vorgesehen. Während sich etwa SPD-Co-Chefin Esken wiederholt gegen eine Wehrpflicht ausgesprochen hat, signalisierte die Union ihre Zustimmung. FDP-Chef Lindner schrieb auf der Plattform X, die Vorschläge von Pistorius gingen in die richtige Richtung. Statt eines neuen Pflichtdiensts sollte man mehr Menschen für den Dienst in der Bundeswehr interessieren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.06.2024 14:00 Uhr