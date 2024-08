Pistorius schließt deutsche Beteiligung in Nahost aktuell aus

Seoul: Eine Beteiligung der Bundeswehr zum Schutz Israels steht laut Bundesverteidigungsminister Pistorius aktuell nicht zur Diskussion. Trotz der angespannten Lage sei dies für ihn gerade völlig unvorstellbar, sagte der SPD-Politiker am Rande seines Besuchs an der innerkoreanischen Grenze. Über eine militärische Unterstützung, in welcher Form auch immer, müsse dann entschieden werden, wenn es anstehe. Außerdem benötige jede Beteiligung deutscher Soldatinnen und Soldaten ein Mandat des Bundestags, betonte Pistorius.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.08.2024 13:00 Uhr