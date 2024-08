Pistorius rät nach Sabotage-Alarm zu Wachsamkeit

Berlin: Nach dem Sabotage-Alarm in der Luftwaffenkaserne Köln-Wahn und verdächtigen Beobachtungen am Rande des Nato-Flugplatzes Geilenkirchen rät Verteidigungsminister Pistorius weiter zu Wachsamkeit. Dem Spiegel sagte er wörtlich: "Selbstverständlich überprüfen wir auch nach diesen Vorfällen unsere Absicherungspläne und passen diese bei Bedarf an. Dies ist bereits in Auftrag gegeben". Am Luftwaffen-Stützpunkt Köln-Wahn gibt es die Befürchtung, dass das Trinkwasser verunreinigt wurde. Am Stützpunkt Geilenkirchen wurde nach Angaben der NATO ein Eindringling abgewehrt. Fachpolitiker im Bundestag äußerten den Verdacht, dass es sich um russische Sabotage-Aktionen handeln könnte.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.08.2024 01:00 Uhr