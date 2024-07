Pistorius ist zu Truppenbesuch auf Hawaii gelandet

Honolulu: Bundesverteidigungsminister Pistorius ist auf seiner einwöchigen Indo-Pazifik-Reise an der ersten Station Hawaii eingetroffen. Dort wird der Minister Bundeswehrsoldatinnen und -soldaten treffen, die an der Großübung "Rimpac 2024" unter Leitung der US-Marine teilnehmen. Das Manöver dauert noch bis übermorgen. Vor Ort sind die Fregatte "Baden-Württemberg" und das Versorgungsschiff "Frankfurt am Main". Im Anschluss reist Pistorius weiter nach Südkorea und auf die Philippinen. Der indopazifische Raum gewinnt geopolitisch zunehmend an Bedeutung, weswegen Deutschland dort verstärkt Präsenz zeigen will.

