Pistorius berät mit europäischen Kollegen in Warschau

Warschau: In der polnischen Hauptstadt beraten die Verteidigungsminister aus fünf europäischen Staaten, wie sich die neue Präsidentschaft von Donald Trump in den USA auf Europa auswirkt. Die Frage ist auch, ob Deutschland nun mehr Hilfen an die Ukraine liefern wird. Kiews Außenminister Sybiha sagte der ARD, sein Land begrüße jede zusätzliche Unterstützung. Er reagiert damit auf Überlegungen, denen zufolge Deutschland der Ukraine noch vor der Bundestagswahl mit zusätzlichen drei Milliarden Euro für dringend benötigte Waffenlieferungen helfen könnte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.01.2025 14:00 Uhr