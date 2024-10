Physik-Nobelpreis geht an die KI-Forscher Hopfield und Hinton

Stockholm: Der Nobelpreis für Physik geht in diesem Jahr an den US-Amerikaner John Hopfield und an den britischen Forscher Geoffrey Hinton. Das hat die Schwedische Akademie der Wissenschaften vor wenigen Minuten in Stockholm bekannt gegeben. Zur Begründung hieß es, Hopfield und Hinton hätten grundlegende Entdeckungen gemacht, was maschinelles Lernen angeht. - Im vergangenen Jahr war der Physik-Nobelpreis an drei Wissenschaftler gegangen - darunter an den in München forschenden ungarisch-österreichischen Physiker Ferenc Krausz. - Morgen wird der Preisträger in der Kategorie Chemie bekannt gegeben, am Donnerstag der Literatur- und am Freitag der Friedensnobelpreis.

