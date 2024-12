Personalabbau bei VW kommt wohl zwei bis drei Werken gleich

Wolfsburg: Die bei Volkswagen vereinbarten Sparpläne entsprechen nach Ansicht von Konzern-Chef Blume etwa dem, was in zwei bis drei großen Produktions-Werken vom Band läuft. Der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" erklärte Blume, an der Kapazitätsanpassung führe kein Weg vorbei. Sein Unternehmen schwor er auf einen langfristigen Sparkurs ein. Er wünsche sich aber auch mehr Unterstützung seitens der Politik, so Blume: unter anderem, dass Abgaben niedriger, Energie bezahlbarer und Förderzusagen sicherer würden. Volkswagen will zwar keine Werke schließen, in Zukunft aber mit gut 35.000 Beschäftigten weniger auskommen und pro Jahr über 700.000 Autos weniger produzieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.12.2024 06:00 Uhr