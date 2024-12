Perchten und Krampusse laufen durch Bayerisch Eisenstein

Bayerisch Eisenstein: In dem Luftkurort im niederbayerischen Landkreis Regen findet am Abend einer der größten Perchten- und Krampusläufe im Bayerischen Wald statt. Über 500 Teilnehmer aus vier Ländern werden nach Angaben des Veranstalters erwartet; alle tragen schaurige Masken und Kostüme. Sie kommen aus dem benachbarten Tschechien, aus Österreich, der Schweiz und Bayern. Das Perchten-Brauchtum geht auf die Zeit um 500 nach Christus zurück. Mit lärmenden Umzügen und dämonischen Masken sollen die Geister des Winters vertrieben werden. Der Perchten- und Krampuslauf in Bayerisch Eisenstein beginnt um 18 Uhr.

