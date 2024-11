Penzberger Imam wirbt für interreligiöse Erklärung zu Nahost

München: Der Penzberger Imam Idriz hat eine Kanzelrede in der evangelischen Erlöserkirche im Stadtteil Schwabing gehalten. Darin warb er dafür, konstruktive muslimische Kräfte in Deutschland stärker zu unterstützen. Sie könnten das Gemeinwohl bereichern und die Demokratie stärken, so Idriz. Daneben kündigte er eine interreligiöse Erklärung zum Krieg in Gaza an. Christliche, jüdische und muslimische Gemeinschaften in Bayern sollen sich gemeinsam für eine Freilassung aller Geiseln, den Stopp der Kämpfe und ein klares Ja zu humanitärer Hilfe einsetzen. - Zur Kanzelrede in der Münchner Erlöserkirche lädt die Evangelische Akademie Tutzing seit 1997 jährlich prominente Persönlichkeiten. Frühere Redner waren Alt-Bundespräsident Gauck und die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde, Knobloch.

