Peking lehnt Militärhilfen der USA für Taiwan ab

Peking: Die chinesische Führung hat die jüngst angekündigten US-Militärhilfen für Taiwan scharf kritisiert. Der Schritt stelle eine schwere Verletzung der Souveränität und der Sicherheitsinteressen Chinas dar, erklärte das Außenministerium. Man werde sich dagegen wehren. Das Weiße Haus hatte zuvor mitgeteilt, dass US-Präsident Biden Taiwan mit Verteidigungsgütern und -dienstleistungen im Wert von umgerechnet knapp 550 Milliarden Euro unterstützen will. Dazu sollen auch militärische Trainings gehören. Das taiwanesische Verteidigungsministerium bedankte sich bei den USA für ihr Engagement. Taiwan und die Vereinigten Staaten würden weiterhin eng in Sicherheitsfragen zusammenarbeiten, um Frieden, Stabilität und den Status quo in der Taiwanstraße zu erhalten, hieß es aus Taipeh.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.12.2024 11:00 Uhr