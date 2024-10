"Pegida" veranstaltet letzte Demonstration in Dresden

Dresden: In der sächsischen Landeshauptstadt haben sich zum 250. und letzten Mal rund 1000 Teilnehmer zu einer Pegida-Demonstration versammelt, darunter auch Anhänger der rechtstextremen Partei "Freie Sachsen". Unter dem Motto "Herz statt Hetze" protestierten gleichzeitig rund 1000 Gegendemonstranten. Rednerinnen und Redner der Gegendemonstration kündigten an, weiter für den Erhalt der Demokratie kämpfen zu wollen. Auch wenn ein Akteur wie Pegida von der Bildfläche verschwinde, sei der rechte Spuk nicht zu Ende. Es gebe immer noch Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. „Pegida“-Mitbegründer Lutz Bachmann hatte vor wenigen Tagen mitgeteilt, dass heute die letzte Demonstration in Dresden stattfinden werde. Gründe für das Aus seien unter anderem logistische und finanzielle Probleme. „Pegida“ wird vom sächsischen Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuft.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.10.2024 18:00 Uhr