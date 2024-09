Pedro Almodóvar gewinnt Goldenen Löwen in Venedig

Venedig: Der spanische Regisseur Pedro Almodóvar hat beim Filmfestival von Venedig für sein Beziehungsdrama "The Room Next Door" den Goldenen Löwen bekommen. Es ist sein erster Film auf Englisch. Er handelt vom selbstbestimmten Tod einer krebskranken Kriegsberichterstatterin. Die wird gespielt von Oscar-Preisträgerin Tilda Swinton. Als beste Schauspielerin kürte die Jury die australische Oscar-Preisträgerin Nicole Kidman für ihre Rolle in "Babygirl"; als bester Schauspieler wurde der Franzose Vincent Lindon für sein Spiel in "Jouer avec le feu" ausgezeichnet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.09.2024 06:00 Uhr