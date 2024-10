Passagierschiff treibt manövrier-unfähig vor Helgoland

Helgoland: Ein Passagierschiff treibt manövrier-unfähig in der Nordsee. Ursache ist nach Angaben des zuständigen Schifffahrtsamts ein Stromausfall. Dieser führte zu einem Maschinenausfall an Bord der "Funny Girl". Den Angaben zufolge sind die 250 Passagiere an Bord wohlauf. Die Fähre pendelt zwischen den Nordsee-Inseln Helgoland und Büsum. Das Schiff muss jetzt in einen Hafen geschleppt werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.10.2024 01:00 Uhr