Parteitag der US-Republikaner in Milwaukee eröffnet

Milwaukee: Überschattet vom Attentat auf Ex-Präsident Trump hat der Parteitag der US-Republikaner begonnen. Die Delegierten der Partei treffen sich bis einschließlich Donnerstag in Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin. Dort wollen sie Trump formell zum Präsidentschaftskandidaten küren. Das soll in den nächsten Stunden passieren. Trump hat die nötigen Stimmen dafür sicher. Erwartet wird, dass er dabei auch seinen Kandidaten für die Vize-Präsidentschaft nennt. Wer das sein wird, ist noch unklar. Höhepunkt und Abschluss des Parteitags soll eine Rede Trumps sein. Auch das neue Parteiprogramm der Republikaner soll verabschiedet werden. Der Ex-Präsident ist mit einem juristischen Erfolg im Gepäck angereist. In der Affäre um seinen Umgang mit geheimen Regierungsdokumenten hat das zuständige Gericht im Bundesstaat Florida das Verfahren gegen ihn eingestellt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.07.2024 21:00 Uhr