Parteien stellen sich für Bundestagswahl auf

Berlin: Die Parteien stellen sich personell für die Bundestagswahl auf. So wurde Bundeskanzler Scholz in seinem Potsdamer Wahlkreis zum Direktkandidaten der SPD gewählt. Er erhielt gut 93 Prozent der Delegiertenstimmen. Im selben Wahlkreis kandidiert Außenministerin Baerbock für die Grünen. Scholz zeigte sich erneut zuversichtlich, dass die SPD trotz mäßiger Umfragewerte stärkste Kraft werden kann. Zuvor hatte die CDU im Hochsauerlandkreis den Kanzlerkandidaten der Union, Merz, zum Direktkandidaten gewählt. Merz warnte die SPD vor einem Wahlkampf mit Falschinformationen. So werde es mit ihm keine Erhöhung des Renteneintrittsalters und keine Rentenkürzung geben. Merz kündigte an, im Wahlkampf vor allem auf das Thema Wirtschaft zu setzen. Wörtlich sagte der CDU-Vorsitzende: "Wir werden Fleiß wieder belohnen."

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.11.2024 19:00 Uhr