Parteien kritisieren unzuverlässige Betreuung von Kleinkindern

Berlin: Die Chefin der Wirtschaftsweisen, Schnitzer, und Politiker aller Parteien kritisieren die Kinderbetreuung in Deutschland. Schnitzer bemängelt, Kitas seien zu wenige Stunden am Tag geöffnet und zu viele Wochen im Jahr geschlossen. Von FDP und Grünen hieß es, verlässliche Kinderbetreuung sei für die beruflichen Chancen der Eltern notwendig, laut der Union ist frühkindliche Bildung von zentraler Bedeutung für die Zukunft der Gesellschaft. In deutschen Kitas fehlen laut einer Studie etwa 125.000 Fachkräfte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.12.2024 21:00 Uhr