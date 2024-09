Parteien beraten über Konsequenzen aus der Landtagswahl

Berlin: Nach der Landtagswahl beraten die Bundesparteien über Konsequenzen. FDP-Vize Kubicki drohte bereits mit einem Bruch der Ampelkoalition im Bund. Den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte Kubicki, entweder die Ampel zeige, dass sie die nötigen Schlüsse aus diesen Wahlen ziehen könne oder sie höre auf zu existieren. Auch der bayerische FDP-Landeschef Hagen forderte, aus der Bundesregierung auszusteigen. SPD-Generalsekretär Kühnert sieht den Wahlsieg seiner Partei in Brandenburg als wichtigen Motivationsschub für den Bund. Der Grüne-Co-Vorsitzende Nouripour betonte nach dem Aus seiner Partei in Brandenburg, das Vertrauen der Wähler zurückgewinnen zu wollen. AfD-Co-Chefin Weidel sagte mit Blick auf ihre Parteifarbe, der Osten sei blau. CDU-Generalsekretär Linnemann sprach von einer bitteren Niederlage in Brandenburg. Parteichef Merz soll heute formell zum Kanzlerkandidaten der Union gekürt werden.

