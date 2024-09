Parlamentswahl in Österreich hat begonnen

Wien: In Österreich hat am Morgen die Nationalratswahl begonnen. Zur Stimmabgabe aufgerufen sind rund 6,4 Millionen Bürger. Laut den jüngsten Umfragen ist in der Alpenrepublik ein Rechtsruck zu erwarten. Stärkste Kraft könnte erstmals die rechtspopulistische FPÖ mit Parteichef Kickl an der Spitze werden. Knapp dahinter lag zuletzt die Regierungspartei ÖVP von Bundeskanzler Nehammer. Zwar will die ÖVP eine Koalition mit der FPÖ nach der Wahl nicht ausschließen. Nehammer lehnt aber eine Regierung, an der Kickl beteiligt ist, ab. Alle anderen Parteien haben zuletzt einer Zusammenarbeit mit der FPÖ eine Absage erteilt. Die bisherige Regierung bestehend aus ÖVP und Grünen dürfte keine Mehrheit mehr bekommen. Die Wahllokale schließen um 17 Uhr.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.09.2024 08:00 Uhr