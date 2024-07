Pariser Bürgermeisterin Hidalgo testet Seine-Wasser vor Olympia

Paris: Neun Tage vor Beginn der Olympischen Sommerspiele will die Bürgermeisterin der Stadt, Hidalgo, selbst die Wasserqualität in der Seine testen und gemeinsam mit dem Pariser Organisationschef der Spiele in dem Fluß schwimmen. Eigentlich sollte die Aktion schon Ende Juni stattfinden, doch die Ergebnisse der Wassertests waren zu schlecht. Die Stadt hatte rund 1,4 Milliarden Euro unter anderem in ein riesiges Rückhaltebecken investiert. Es soll verhindern, dass bei Starkregen Abwasser in die Seine fließt. Die Schwimmwettkämpfe im Triathlon und auf der Langstrecke sollen in dem Fluß ausgetragen werden, vor der historischen Kulisse der französischen Hauptstadt. Neben der Wasserqualität gilt auch die Fließgeschwindigkeit der Seine als große Sorge der Schwimmer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.07.2024 10:00 Uhr