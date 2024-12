Papst Franziskus ruft zu Frieden auf der Welt auf

Rom: Papst Franziskus hat am Mittag seine traditionelle Weihnachtsbotschaft verlesen. Vom Balkon des Petersdoms aus spendete er wie jedes Jahr am 1. Weihnachtsfeiertag allen Gläubigen den Segen "urbi et orbi". In seiner Ansprache rief er zu Frieden auf der Welt auf. Er forderte wörtlich ein "Schweigen der Waffen" in der Ukraine und Nahost. Der Münchner Kardinal Marx appellierte zu Weihnachten an die Christinnen und Christen, die Dinge nicht einfach hinzunehmen, und sich gegen Hass und Polarisierung zu wenden. Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Bätzing, sagte im Limburger Dom, vieles sei durch die aktuellen Kriege aus dem Gleichgewicht geraten. Er warnte zugleich davor, sich angesichts der vielen Krisen nach autoritären Lösungen zu sehnen.

