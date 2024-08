Papst Franziskus fordert ein Ende des Krieges in Nahost

Rom: Papst Franziskus hat mit Nachdruck einen Waffenstillstand an allen Fronten des aktuellen Nahostkonflikts gefordert. Beim Mittagsgebet zum Feiertag Mariä Himmelfahrt sagte er auf dem Petersplatz in Rom, er verfolge mit Sorge die extreme humanitäre Situation im Gazastreifen. Er fordere von allen Seiten ernsthafte Verhandlungen, damit diese Tragödie ein Ende finde und sich der Konflikt nicht ausweite. In Doha treffen sich heute Vertreter der Vermittlerstaaten USA, Ägypten und Katar, um mit israelischen Unterhändlern über eine Waffenruhe und die Freilassung von Geiseln zu verhandeln. Vertreter der Hamas sitzen nicht mit am Tisch, sie werden aber fortlaufend über die Gespräche informiert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.08.2024 14:00 Uhr