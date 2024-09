Papst fordert bei Messe in Brüssel bessere Aufarbeitung von Missbrauchsfällen

Brüssel: Der Papst hat zum Abschluss seines Besuchs in Belgien mehr Transparenz bei der Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche eingefordert. Bei einer Messe vor rund 40.000 Menschen im König-Baudouin-Stadion sagte Franziskus, die Missbrauchsfälle dürften nicht vertuscht werden. Am Freitag war der Papst in Belgien mit Betroffenen zusammengekommen, die von Geistlichen missbraucht worden waren. Dabei bat er nach Angaben von Teilnehmern persönlich um Entschuldigung. Anlass von Franziskus' viertägiger Belgien-Reise war das 600. Jubiläum der Katholischen Universität Löwen sowie ihrer Partneruniversität in Louvain-la-Neuve.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.09.2024 14:00 Uhr